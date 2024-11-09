СМИ: Катар отказался от роли посредника между ХАМАСом и Израилем

Катар отказался от роли посредника между ХАМАСом и Израилем, сообщил дипломатический источник AFP. Он добавил, что "офис ХАМАСа в Дохе больше не нужен".

По словам источника, это произошло после нескольких месяцев безуспешных попыток положить конец войне в секторе Газы.

Другой источник сообщил агентству Reuters, что Катар прервет посредничество между Израилем и ХАМАСом до тех пор, пока обе стороны не "проявят искреннюю готовность" вернуться за стол переговоров. Он подчеркнул, что Катар уже проинформировал Израиль, США и ХАМАС о своем решении прекратить посреднические усилия.

Американские и катарские официальные лица заявили в субботу, 9 ноября, CNN, что Катар фактически согласился на просьбу США удалить офисы ХАМАСа из страны.