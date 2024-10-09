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Ближний Восток

В Каире проходят переговоры ФАТХа и ХАМАСа

время публикации: 09 октября 2024 г., 13:04 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 13:09

В среду, 9 октября, делегации ФАТХа и ХАМАСа проводят переговоры в Каире. Декларированная цель встречи: "Урегулирование внутрипалестинских вопросов".

Судя по имеющимся данным, стороны обсуждают механизм работы комитета по управлению погранпереходами в Газе, а также вопросы здравоохранения, помощи, социального развития и образования.

Что это за комитет и каким образом планируется его работа в условиях войны, непонятно.

Ни ФАТХ, ни ХАМАС официальных заявлений по этому поводу не делали.

Ближний Восток
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