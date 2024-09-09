МИД Иордании осудил теракт на ПП "Алленби"
время публикации: 09 сентября 2024 г., 01:36 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 01:36
Спустя 14 часов после теракта на ПП "Алленби", в результате которого были убиты трое израильтян, МИД Иордании распространил заявление, в котором осуждается нападение.
"Постоянная позиция Иордании состоит в том, чтобы осуждать любое насилие и причинение вреда гражданскому населению", – говорится в заявлении.
Ранее МВД страны подтвердил, что террорист, совершивший теракт на пограничном переходе с Израилем, является подданным королевства.
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