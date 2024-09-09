МИД Иордании осудил теракт на ПП "Алленби"

Спустя 14 часов после теракта на ПП "Алленби", в результате которого были убиты трое израильтян, МИД Иордании распространил заявление, в котором осуждается нападение.

"Постоянная позиция Иордании состоит в том, чтобы осуждать любое насилие и причинение вреда гражданскому населению", – говорится в заявлении.

Ранее МВД страны подтвердил, что террорист, совершивший теракт на пограничном переходе с Израилем, является подданным королевства.