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Ближний Восток

МИД Иордании осудил теракт на ПП "Алленби"

время публикации: 09 сентября 2024 г., 01:36 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 01:36
МИД Иордании осудил теракт на ПП "Алленби"
AP Photo/Raad Adayleh

Спустя 14 часов после теракта на ПП "Алленби", в результате которого были убиты трое израильтян, МИД Иордании распространил заявление, в котором осуждается нападение.

"Постоянная позиция Иордании состоит в том, чтобы осуждать любое насилие и причинение вреда гражданскому населению", – говорится в заявлении.

Ранее МВД страны подтвердил, что террорист, совершивший теракт на пограничном переходе с Израилем, является подданным королевства.

Ближний Восток
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