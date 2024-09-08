Из-за теракта закрыты все наземные пограничные переезды между Израилем и Иорданией

Пресс-служба Управления аэропортов сообщила, что в связи с терактом на КПП Алленби, унесшим жизни троих человек, и в соответствии с распоряжениями служб безопасности была приостановлена работа сухопутных пограничных переходов между Израилем и Иорданией.

Речь идет, помимо Алленби, также о КПП им. Ицхака Рабина возле Эйлата и о КПП на реке Иордан возле Бейт-Шеана. Пассажирам рекомендуют проверять информацию о работе пограничных переходов на сайте Управления аэропортов перед выездом. Информация о деятельности пограничных переходов содержится во вкладке "мааварей гвуль" – пограничные переходы.