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Израиль

Из-за теракта закрыты все наземные пограничные переезды между Израилем и Иорданией

время публикации: 08 сентября 2024 г., 13:19 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 13:19
Из-за теракта закрыты все наземные пограничные переезды между Израилем и Иорданией
David Cohen/Flash90

Пресс-служба Управления аэропортов сообщила, что в связи с терактом на КПП Алленби, унесшим жизни троих человек, и в соответствии с распоряжениями служб безопасности была приостановлена работа сухопутных пограничных переходов между Израилем и Иорданией.

Речь идет, помимо Алленби, также о КПП им. Ицхака Рабина возле Эйлата и о КПП на реке Иордан возле Бейт-Шеана. Пассажирам рекомендуют проверять информацию о работе пограничных переходов на сайте Управления аэропортов перед выездом. Информация о деятельности пограничных переходов содержится во вкладке "мааварей гвуль" – пограничные переходы.

Израиль
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