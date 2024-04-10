Мусульманский мир отмечает Ид аль-Фитр. Фоторепортаж 2024 года
время публикации: 10 апреля 2024 г., 19:32 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 19:33
Фото: Associated Press, Flash90
9-11 апреля в этом году мусульмане всего мира отмечают Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), когда празднуется окончание поста месяца Рамадан.
Празднуют даже в странах и регионах, где в настоящее время идут войны – в Газе и Иерусалиме, в Киеве и Москве, в Бейруте и Дамаске, в Сане и Хартуме.
Зачастую, хотя далеко не всегда, Ид аль-Фитр становится временем перемирия.
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