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Мусульманский мир отмечает Ид аль-Фитр. Фоторепортаж 2024 года

время публикации: 10 апреля 2024 г., 19:32 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 19:33

Фото: Associated Press, Flash90

9-11 апреля в этом году мусульмане всего мира отмечают Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), когда празднуется окончание поста месяца Рамадан.

Празднуют даже в странах и регионах, где в настоящее время идут войны – в Газе и Иерусалиме, в Киеве и Москве, в Бейруте и Дамаске, в Сане и Хартуме.

Зачастую, хотя далеко не всегда, Ид аль-Фитр становится временем перемирия.

Киев, Украина
Иерусалим
Москва, Россия
Рафиах, Газа
Тегеран, Иран
Найроби, Кения
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