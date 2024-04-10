x
10 апреля 2024
|
последняя новость: 15:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 апреля 2024
|
10 апреля 2024
|
последняя новость: 15:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

"Она утонула": наводнение в Оренбургской области. Фоторепортаж

время публикации: 10 апреля 2024 г., 15:26 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 15:26

Фото: Associated Press

Уровень воды в реке Урал после прорыва защитной дамбы продолжает расти. Затоплены многие районы Оренбурга и Орска.

В Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Региональные и федеральные чиновники изобретают версии по поводу причин происшедшего, стремясь снять с себя ответственность.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 апреля 2024

Паводок на Урале, уровень воды на полметра превысил опасную отметку
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 апреля 2024

Паводок на Урале признан ЧС федерального характера, власти предлагают запретить продажу спиртного
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 апреля 2024

В затопленном Орске зафиксирована смерть четырех человек
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 апреля 2024

Прорыв дамбы в Орске, затоплены жилые районы