"Она утонула": наводнение в Оренбургской области. Фоторепортаж

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Уровень воды в реке Урал после прорыва защитной дамбы продолжает расти. Затоплены многие районы Оренбурга и Орска.

В Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Региональные и федеральные чиновники изобретают версии по поводу причин происшедшего, стремясь снять с себя ответственность.