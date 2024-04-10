"Она утонула": наводнение в Оренбургской области. Фоторепортаж
время публикации: 10 апреля 2024 г., 15:26 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 15:26
Фото: Associated Press
Уровень воды в реке Урал после прорыва защитной дамбы продолжает расти. Затоплены многие районы Оренбурга и Орска.
В Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
Региональные и федеральные чиновники изобретают версии по поводу причин происшедшего, стремясь снять с себя ответственность.
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