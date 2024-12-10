x
10 декабря 2024
|
последняя новость: 11:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 декабря 2024
|
10 декабря 2024
|
последняя новость: 11:02
10 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Первый день Нетаниягу в суде. Фоторепортаж

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 10 декабря 2024 г., 11:02 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 11:02

Фото: Flash90 и Associated Press

Утром 10 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в окружной суд Тель-Авива, где будет давать свидетельские показания. От комментариев СМИ он воздержался. В зале присутствуют депутаты Кнессета, министры и другим сторонники премьера, которые прибыли на первые слушания, чтобы его поддержать.

Согласно требованиям суда, Нетаниягу должен будет выступать в качестве свидетеля в окружном суде Тель-Авива три раза в неделю, с 10 до 16. Заседания будут проходить в зале заседаний, защищенном от ракетных обстрелов. Решение о переносе процесса из Иерусалима в Тель-Авив было принято с учетом рекомендаций служб, отвечающих за безопасность премьер-министра.

Первый день Нетаниягу в суде. Фоторепортаж
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2024

Нетаниягу начал давать показания в окружного суде в Тель-Авиве