Первый день Нетаниягу в суде. Фоторепортаж

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Утром 10 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в окружной суд Тель-Авива, где будет давать свидетельские показания. От комментариев СМИ он воздержался. В зале присутствуют депутаты Кнессета, министры и другим сторонники премьера, которые прибыли на первые слушания, чтобы его поддержать.

Согласно требованиям суда, Нетаниягу должен будет выступать в качестве свидетеля в окружном суде Тель-Авива три раза в неделю, с 10 до 16. Заседания будут проходить в зале заседаний, защищенном от ракетных обстрелов. Решение о переносе процесса из Иерусалима в Тель-Авив было принято с учетом рекомендаций служб, отвечающих за безопасность премьер-министра.