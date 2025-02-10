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Супербоул-2025: Трамп на трибуне, триумф клуба "Филадельфия Иглз". Фоторепортаж

Дональд Трамп
Американский футбол
время публикации: 10 февраля 2025 г., 12:24 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 12:24

Фото: Associated Press

Вечером в воскресенье, 9 февраля, в Новом Орлеане (Луизиана) состоялся финальный матч Национальной футбольной лиги США – Супербоул, одно из главных спортивных событий года в Северной Америке. На трибуне для почетных гостей присутствовал президент США Дональд Трамп.

Победу одержала команда "Филадельфия Иглз", одолевшая соперников из "Канзас-Сити Чифс" со счетом 40-22. "Филадельфия Иглз" стали чемпионами НФЛ второй раз и впервые за последние восемь лет.

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Супербоул: "Филадельфия Иглз" стали чемпионами НФЛ