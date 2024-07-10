Мемориал в лесу Реим, около границы Газы: девять месяцев спустя. Фоторепортаж

Фото: Александр Ханин

В районе парковки кибуца Реим, где 6-7 октября 2023 года проходил музыкальный фестиваль Nova, появляются новые инсталляции. Созданное здесь пространство памяти о погибших пока никак не регламентируется государством.

Рано утром 7 октября 2023 года террористы из сектора Газы, прорвавшие пограничные заграждения, атаковали Израиль. Среди первых жертв террористической атаки были участники фестиваля Nova, проходившего около кибуца Реим. В то утро террористами были убиты 264 молодых людей, участвовавших в фестивале. Десятки израильтян в Реим были похищены, многие из них до сих пор удерживаются террористами в Газе.

7 октября началась война "Железных мечей". За время войны в результате террористических атак и в боях с террористами погибли около 1600 человек. Война продолжается десятый месяц.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с октября 2023 по февраль 2024 (обновляется)

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком