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Мир

Аргентина признала ХАМАС террористической организацией

время публикации: 13 июля 2024 г., 07:37 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 07:53
Хавьер Милей
AP Photo/Matilde Campodonico

В пятницу, 12 июля, Аргентина признала ХАМАС террористической организацией. Власти распорядились заморозить финансовые активы организации, что, как отмечает Times of Israel, является символическим жестом на фоне стремления аргентинского президента Хавьера Милея к тесному сотрудничеству страны с США и Израилем.

Объявляя о решении признать ХАМАС террористической организации, офис президента напомнил о нападении террористов на Израиль 7 октября прошлого года. Также были упомянуты тесные связи ХАМАСа с Ираном, который Аргентина обвиняет в двух террористических нападениях на еврейские объекты в Аргентине.

Соответствующее заявление было сделано властями за несколько дней до 30-й годовщины одного из этих нападений – взрыва еврейского общинного центра в Буэнос-Айресе AMIA в 1994 году, в результате чего погибли 85 человек и сотни получили ранения.

В другом нападении (на посольство Израиля в Буэнос-Айресе в 1992 году) погибли более 20 человек.

Мир
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