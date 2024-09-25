Хавьер Милей выступил в защиту Израиля, обвинив ООН в лицемерии

Президент Аргентины Хавьер Милей, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, обвинил эту международную организацию, постоянно выступающую с нападками на Израиль, в лицемерии.

"Организация, цель которой – защита прав человека, допускает в Совет по правам человек кровавые диктатуры, вроде Кубы и Венесуэлы. Организация, отстаивающая права женщин, открывает двери комитета по борьбе с дискриминацией женщин страны, где женщин наказывают за демонстрацию своей кожи", – заявил он.

Аргентинский лидер напомнил, что Израиль – единственная либеральная демократия на Ближнем Востоке, подчеркнув, что Генеральная ассамблея ООН раз за разом принимает решения, осуждающие еврейское государство.

Представитель Израиля в ООН Дани Данон выразил благодарность Милею, назвав его настоящим другом Израиля. "В этом зале, где целый день осуждали Израиль, вы проявили мужество и поддержали его", – сказал он.