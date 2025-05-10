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Ирландскому музыканту Боно, лидеру U2 – 65. Фотогалерея

Звезды
Музыканты
Ирландия
время публикации: 10 мая 2025 г., 07:00 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 06:51

Фото: Associated Press

10 мая исполнилось 65 лет Боно (Полу Дэвиду Хьюсону) – знаменитому ирландскому музыканту, лидеру рок-группы U2.

Он родился в Дублине. Рос в Нордсайд (пригороде Гласневина). Его мать умерла от церебральной аневризмы на похоронах ее отца, когда Полу было 14 лет. Множество песен U2, написанных им, посвящены матери.

В школьные годы Пол основал с друзьями рок-группу U2, взяв себе сценический псевдоним Боно. Созданная ими группа стала одной из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю современной музыки.

Боно женат на Элисон Хьюсон. Их отношения начались, когда они были подростками. Поженились в 1982 году. Вырастили четырех детей.

2022 год
1981 год
2002 год
1997 год
С Президентом США Биллом Клинтоном, 2007 год
2011 год
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