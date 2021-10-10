"Прощальный" визит Меркель в Израиль. Фоторепортаж
Фото: Flash90, GPO, AP
Вечером в субботу, 9 октября, в Израиль прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. Это ее седьмой и последний визит визит в Израиль в качестве канцлера ФРГ.
В ходе визита Меркель посетила мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", встретилась с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, приняла участие в заседании кабинета министров Израиля.
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 октября 2021
Меркель приняла участие в заседании правительства Израиля и побеседовала с Яиром Лапидом
Меркель приняла участие в заседании правительства Израиля и побеседовала с Яиром Лапидом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 октября 2021
В Иерусалиме состоялась встреча Нафтали Беннета и Ангелы Меркель
В Иерусалиме состоялась встреча Нафтали Беннета и Ангелы Меркель
// NEWSru.co.il // В Израиле // 09 октября 2021
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с "прощальным" визитом в Израиль
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с "прощальным" визитом в Израиль