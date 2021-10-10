"Прощальный" визит Меркель в Израиль. Фоторепортаж

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Вечером в субботу, 9 октября, в Израиль прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. Это ее седьмой и последний визит визит в Израиль в качестве канцлера ФРГ.

В ходе визита Меркель посетила мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", встретилась с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, приняла участие в заседании кабинета министров Израиля.