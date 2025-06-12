Славе Полунину – 75. Фотогалерея

Фото: Дмитрий Брикман

12 июня – день рождения знаменитого клоуна и мима, актера и режиссера Вячеслава (Славы) Полунина. В этом году ему исполнилось 75 лет.

Слава Полунин родился в Новосиле Орловской области. Окончил Ленинградский государственный институт культуры и эстрадное отделение ГИТИСа. В 1968 году организовал мим-театр "Лицедеи". В 1989 году этот театр с успехом гастролировал в Европе.

С 1988 года Полунин работает в основном за границей, жил в Лондоне, сейчас живёт недалеко от Парижа в поместье "Жёлтая мельница" – в стране Полуния, где расположена штаб-квартира ВАД (Всемирной Академии Дураков).

Несколько лет назад Слава Полунин ответил на 70 вопросов в передаче "Детский недетский вопрос".