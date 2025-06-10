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Погромы в Калифорнии под флагами Мексики, Сальвадора, США, ООП. Фоторепортаж

Нелегалы
США
Акции протеста
время публикации: 10 июня 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 14:10

Фото: Associated Press

В штате Калифорния, не только в Лос-Анджелесе, но уже и в Сан-Франциско, происходят массовые акции протеста, сопровождаемые беспорядками на улицах. Поводом для протестов послужили рейды иммиграционной полиции.

В рядах протестующих можно увидеть манифестантов с флагами США, Мексики, Сальвадора и других стран, а также "Организации освобождения Палестины".

Причинен значительный ущерб зданиям и автомобилям, в том числе машинам полиции. В Лос-Анджелесе вандалами были сожжены беспилотные такси Waymo.

В Лос-Анджелес, помимо национальной гвардии, направлены более 700 морских пехотинцев с расположенной в Калифорнии военной базы. Они возьмут под защиту федеральные объекты и федеральных служащих. Они не будут привлечены к выполнению задач по разгону манифестаций.

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