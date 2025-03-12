Израильтяне начинают праздновать Пурим: детская версия. Фоторепортаж 2025 года
время публикации: 12 марта 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 14:31
Фото: Flash90
Евреи всего мира в этом году отпразднуют Пурим 13-14 марта. Это будут дни торжеств и шумных застолий, объединяющих религиозных и светских, читающих Мегилат Эстер и проклинающих злодея Амана.
В Израиле дети начинают праздновать Пурим немного раньше, чем взрослые. Накануне официального праздника в школы и детские сады принято приходить в карнавальных нарядах.
Несмотря на продолжающуюся войну – идет 523-й войны "Железные мечи", десятки заложников остаются в Газе – израильтяне не забывают про праздники. Нынешний Пурим относительно спокойный – уже несколько месяцев нет обстрелов ни с севера, ни из Газы, ни из Йемена.