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Израильтяне начинают праздновать Пурим: детская версия. Фоторепортаж 2025 года

Праздники
время публикации: 12 марта 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 14:31

Фото: Flash90

Евреи всего мира в этом году отпразднуют Пурим 13-14 марта. Это будут дни торжеств и шумных застолий, объединяющих религиозных и светских, читающих Мегилат Эстер и проклинающих злодея Амана.

В Израиле дети начинают праздновать Пурим немного раньше, чем взрослые. Накануне официального праздника в школы и детские сады принято приходить в карнавальных нарядах.

Несмотря на продолжающуюся войну – идет 523-й войны "Железные мечи", десятки заложников остаются в Газе – израильтяне не забывают про праздники. Нынешний Пурим относительно спокойный – уже несколько месяцев нет обстрелов ни с севера, ни из Газы, ни из Йемена.

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