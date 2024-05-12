Возвращение Эден Голан в Израиль после финала "Евровидения". Фоторепортаж

Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

20-летняя израильская певица Эден Голан 12 мая, накануне Дня памяти павших, вернулась в Израиль после участия в международном конкурсе "Евровидение-2024", проходившего в Мальмё (Швеция).

Эден заняла пятое место в общем зачете и второе место по итогам народного голосования.

Ее песню сначала не пропускали на "деполитизированный" конкурс. В Мальмё ее встречали толпы пропалестинских демонстрантов. Ее освистывали во время выступления и выставления оценок. Она выдержала всё и достойно представила свою страну на "Евровидении".