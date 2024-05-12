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Возвращение Эден Голан в Израиль после финала "Евровидения". Фоторепортаж

время публикации: 12 мая 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 13:30

Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

20-летняя израильская певица Эден Голан 12 мая, накануне Дня памяти павших, вернулась в Израиль после участия в международном конкурсе "Евровидение-2024", проходившего в Мальмё (Швеция).

Эден заняла пятое место в общем зачете и второе место по итогам народного голосования.

Ее песню сначала не пропускали на "деполитизированный" конкурс. В Мальмё ее встречали толпы пропалестинских демонстрантов. Ее освистывали во время выступления и выставления оценок. Она выдержала всё и достойно представила свою страну на "Евровидении".

Возвращение Эден Голан в Израиль после финала "Евровидения". Фоторепортаж
Возвращение Эден Голан в Израиль после финала "Евровидения". Фоторепортаж
Возвращение Эден Голан в Израиль после финала "Евровидения". Фоторепортаж
Возвращение Эден Голан в Израиль после финала "Евровидения". Фоторепортаж
Возвращение Эден Голан в Израиль после финала "Евровидения". Фоторепортаж
Возвращение Эден Голан в Израиль после финала "Евровидения". Фоторепортаж
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