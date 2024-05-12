Итоги песенного конкурса "Евровидение-2024": победил швейцарский певец Немо, Израиль на 5-м месте

В ночь на воскресенье, 12 мая, в Мальмё (Швеция) завершился финал 68-го конкурса песни "Евровидение". В финальной части конкурса были представлены музыкальные композиции 25 участников.

Победитель определялся по итогам голосования национальных профессиональных жюри (37 стран) и народного голосования.

Профессиональное жюри отдало победу певцу Немо (Немо Меттлеру) из Швейцарии, с песней "The Code". 21 страна в жюри дала ему максимальные 12 баллов.

Народное голосование больше всего дало Хорватии – 337 баллов, Израилю – 323, Украине – 307.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

(с учетом народного голосования)

Первое место – Немо (Швейцария)

Второе место – Baby Lasagna (Хорватия)

Третье место – Jerry Heil и Alyona Alyona (Украина)

Подавляющее большинство представителей стран в профессиональном жюри дали ноль баллов певице из Израиля Эден Голан (больше прочих дали Норвегия, Германия, Кипр – по 8 баллов). Но, благодаря народному голосованию, Израиль в итоге занял 5-е место.

Отметим, что во время выступления представительницы жюри из Израиля в зале очень многие свистели. Других выступавших встречали аплодисментами. Раздавался свист и когда на табло появлялись баллы в пользу Израиля.

Россия третий год подряд отстранена от участия из-за вторжения российских войск в Украину. Участник из Нидерландов, прошедший в финал, был отстранен накануне выступления.