Бригада "Кфир" участвует в "зачистке" севера сектора Газы. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

900-я пехотная бригада "Кфир" (162-я дивизия) продолжает "зачистку" северной части сектора Газы, действуя в районе Байт-Лахии и Джабалии.

За последние дни бойцами этой бригады были обнаружены ракетная установка, оружие и боеприпасы, амуниция.

В ходе боев были уничтожены десятки боевиков террористических организаций, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

11 ноября в бою в районе Байт-Лахии погибли четверо бойцов бригады "Кфир".