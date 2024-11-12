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Бригада "Кфир" участвует в "зачистке" севера сектора Газы. Фото, видео

время публикации: 12 ноября 2024 г., 16:09 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 16:09

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

900-я пехотная бригада "Кфир" (162-я дивизия) продолжает "зачистку" северной части сектора Газы, действуя в районе Байт-Лахии и Джабалии.

За последние дни бойцами этой бригады были обнаружены ракетная установка, оружие и боеприпасы, амуниция.

В ходе боев были уничтожены десятки боевиков террористических организаций, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

11 ноября в бою в районе Байт-Лахии погибли четверо бойцов бригады "Кфир".

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