x
13 апреля 2025
|
последняя новость: 14:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 апреля 2025
|
13 апреля 2025
|
последняя новость: 14:23
13 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Число жертв ракетного удара армии РФ по Сумам возросло до 32, среди убитых и раненых дети

время публикации: 13 апреля 2025 г., 13:33 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 14:27
Число жертв ракетного удара армии РФ по Сумам возросло до 31, среди убитых и раненых дети
ГСЧС Украины

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уточняет: жертвами двух российских ракетных ударов по городу Сумы стали не менее 32 человек, в их числе двое детей. Пострадали 84 человека, среди них десять детей.

Последствия удара армии РФ по Сумам: десятки погибших, среди жертв дети. Фоторепортаж

В результате ракетного удара разрушено здание Сумского государственного университета, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В воскресенье, 13 апреля, армия РФ выпустила две баллистические ракеты по украинскому городу Сумы. Ракеты взорвались в центре города. Удар был нанесен по жилому району. Убитые и раненые на городских улицах, в автомобилях, общественном транспорте, в домах, отмечается в сообщении главы МВД Украины Игоря Клименко.

Информация о жертвах ракетного удара в Сумах и причиненном ущербе уточняется.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 апреля 2025

Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1145-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 апреля 2025

Армия РФ нанесла ракетный удар по Сумам, десятки погибших
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 апреля 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1145-й день войны