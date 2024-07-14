ФБР назвало имя мужчины, стрелявшего в Трампа

ФБР США идентифицировало мужчину, который 13 июля, в городе Батлер в Пенсильвании, стрелял в кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его сторонников.

Это был 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. В штате Пенсильвания есть зарегистрированный избиратель Республиканской партии с таким именем.

Расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, Томас Мэтью Крукс был застрелен на месте происшествия.

Мотивы стрелявшего пока не названы. Информация уточняется.

По данным следствия, огонь велся с "возвышенной позиции" за пределами зоны проведения митинга – на удалении около 120 м от цели. Согласно имеющимся данным, стрелявший действовал в одиночку.

На месте происшествия найдена винтовка типа AR.

ПОКУШЕНИЕ НА ТРАМПА

В субботу, 13 июля, во время выступления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа перед сторонниками в городе Батлер в Пенсильвании, неизвестный открыл огонь.

Трамп был легко ранен. Нападавший застрелен сотрудниками Секретной службы, передает Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Секретная служба США заявляет: "Один зритель был убит, двое зрителей ранены и находятся в критическом состоянии".

Судя по имеющимся данным, Дональд Трамп получил ранение в районе уха. Сразу после выстрелов его заслонили телохранители. Затем Трампа вывели со сцены.

Сам Трамп подтвердил, что был ранен в ухо. "В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу. Было сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь экс-президента Стивен Чун заявлял, что Трамп проходит медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания. Вскоре поступила информация, что кандидат в президенты покинул медицинское учреждение.

Штаб кандидата от республиканцев заявил: "Дональд Трамп по-прежнему планирует присутствовать на съезде Республиканской партии в Милуоки на следующей неделе, где он должен быть официально выдвинут кандидатом на пост президента".

ФБР США подтверждает факт покушения на Дональда Трампа с применением огнестрельного оружия.

РЕАКЦИИ

Действующий президент США и кандидат в президенты от Демократической парти Джо Байден заявил, что проинформирован о происшествии и молится о выздоровлении Трампа. Затем Байден заявил, что ждет появления дополнительной информации о стрельбе на митинге и рад, что Дональд Трамп жив. Известно, что Байден побеседовал с Трампом по телефону.

Избирательный штаб президента США Джо Байдена после покушения на Дональда Трампа приостановил показ агитационных роликов по телевидению.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в соцсети Х: "Мы с Сарой были шокированы нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что осуждает нападение на Трампа, назвал инцидент "неприемлемым актом насилия".

Богатейший человек планеты Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X поддержал Трампа и написал: "В последний раз, когда у Америки был столь же крутой кандидат, им был Теодор Рузвельт".