ФБР назвало имя мужчины, стрелявшего в Трампа
ФБР США идентифицировало мужчину, который 13 июля, в городе Батлер в Пенсильвании, стрелял в кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его сторонников.
Это был 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. В штате Пенсильвания есть зарегистрированный избиратель Республиканской партии с таким именем.
Расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, Томас Мэтью Крукс был застрелен на месте происшествия.
Мотивы стрелявшего пока не названы. Информация уточняется.
По данным следствия, огонь велся с "возвышенной позиции" за пределами зоны проведения митинга – на удалении около 120 м от цели. Согласно имеющимся данным, стрелявший действовал в одиночку.
На месте происшествия найдена винтовка типа AR.
ПОКУШЕНИЕ НА ТРАМПА
В субботу, 13 июля, во время выступления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа перед сторонниками в городе Батлер в Пенсильвании, неизвестный открыл огонь.
Трамп был легко ранен. Нападавший застрелен сотрудниками Секретной службы, передает Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Секретная служба США заявляет: "Один зритель был убит, двое зрителей ранены и находятся в критическом состоянии".
Судя по имеющимся данным, Дональд Трамп получил ранение в районе уха. Сразу после выстрелов его заслонили телохранители. Затем Трампа вывели со сцены.
Сам Трамп подтвердил, что был ранен в ухо. "В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу. Было сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Пресс-секретарь экс-президента Стивен Чун заявлял, что Трамп проходит медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания. Вскоре поступила информация, что кандидат в президенты покинул медицинское учреждение.
Штаб кандидата от республиканцев заявил: "Дональд Трамп по-прежнему планирует присутствовать на съезде Республиканской партии в Милуоки на следующей неделе, где он должен быть официально выдвинут кандидатом на пост президента".
ФБР США подтверждает факт покушения на Дональда Трампа с применением огнестрельного оружия.
РЕАКЦИИ
Действующий президент США и кандидат в президенты от Демократической парти Джо Байден заявил, что проинформирован о происшествии и молится о выздоровлении Трампа. Затем Байден заявил, что ждет появления дополнительной информации о стрельбе на митинге и рад, что Дональд Трамп жив. Известно, что Байден побеседовал с Трампом по телефону.
Избирательный штаб президента США Джо Байдена после покушения на Дональда Трампа приостановил показ агитационных роликов по телевидению.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в соцсети Х: "Мы с Сарой были шокированы нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление".
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что осуждает нападение на Трампа, назвал инцидент "неприемлемым актом насилия".
Богатейший человек планеты Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X поддержал Трампа и написал: "В последний раз, когда у Америки был столь же крутой кандидат, им был Теодор Рузвельт".