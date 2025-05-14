Открытие 78-го Каннского кинофестиваля: звездный парад. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Вечером 13 мая открылся 78-й Каннский международный кинофестиваль. Председателем жюри является французская актриса Жюльет Бинош, выступившая на церемонии открытия.

Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро в день открытия фестиваля был удостоен "Золотой пальмовой ветви" за заслуги перед кинематографом. Представлял лауреата, не нуждающегося в представлении, знаменитый Леонардо ДиКаприо.

Право объявить об официальном открытии фестиваля получил американский кинорежиссер Квентин Тарантино, в последние годы проживающий преимущественно в Израиле. Вместе с ним на церемонии присутствовала его супруга Даниэля Пик.

На красной дорожке в день открытия фестиваля блистали Хайди Клум, Хэлли Берри, Ева Лонгория, Алессандра Амбросио, Изабели Фонтана, Ирина Шейк, Шанина Шейк, Белла Хадид, Джулия Гарнер и многие другие. Особое внимание публики было привлечено к наряду французской актрисы Фредерик Бель, которая не сочла нужным прислушиваться к рекомендациям организаторов фестиваля, советовавшим "более скромные" одеяния.

Каннский кинофестиваль продлится до 24 мая.

Жюльет Бинош открыла Каннский кинофестиваль трибьютом фотожурналистке из Газы