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Открытие 78-го Каннского кинофестиваля: звездный парад. Фоторепортаж

Кинофестиваль
Франция
время публикации: 14 мая 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 12:27

Фото: Associated Press

Вечером 13 мая открылся 78-й Каннский международный кинофестиваль. Председателем жюри является французская актриса Жюльет Бинош, выступившая на церемонии открытия.

Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро в день открытия фестиваля был удостоен "Золотой пальмовой ветви" за заслуги перед кинематографом. Представлял лауреата, не нуждающегося в представлении, знаменитый Леонардо ДиКаприо.

Право объявить об официальном открытии фестиваля получил американский кинорежиссер Квентин Тарантино, в последние годы проживающий преимущественно в Израиле. Вместе с ним на церемонии присутствовала его супруга Даниэля Пик.

На красной дорожке в день открытия фестиваля блистали Хайди Клум, Хэлли Берри, Ева Лонгория, Алессандра Амбросио, Изабели Фонтана, Ирина Шейк, Шанина Шейк, Белла Хадид, Джулия Гарнер и многие другие. Особое внимание публики было привлечено к наряду французской актрисы Фредерик Бель, которая не сочла нужным прислушиваться к рекомендациям организаторов фестиваля, советовавшим "более скромные" одеяния.

Каннский кинофестиваль продлится до 24 мая.

Жюльет Бинош открыла Каннский кинофестиваль трибьютом фотожурналистке из Газы

Леонардо ДиКаприо вручает "Золотую пальмовую ветвь" Роберту Де Ниро
Квентин Тарантино и его супруга Даниэля Пик
Белла Хадид
Ирина Шейк
Алессандра Амбросио
Фредерик Бель
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// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 14 мая 2025

Жюльет Бинош открыла Каннский кинофестиваль трибьютом фотожурналистке из Газы