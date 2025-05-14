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Культура

Жюльет Бинош открыла Каннский кинофестиваль трибьютом фотожурналистке из Газы

Кинофестиваль
Канны
Звезды
время публикации: 14 мая 2025 г., 08:50 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 08:50
Алина Ребель
Жюльет Бинош
Joel C Ryan/Invision/AP
Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро
Joel C Ryan/Invision/AP
Квентин Тарантино
Joel C Ryan/Invision/AP

"Война, нищета, изменение климата, элементарное женоненавистничество, демоны нашего варварства не дают нам передышки", – заявила председатель жюри Каннского кинофестиваля, французская актриса Жюльет Бинош на церемонии открытия во вторник, 13 мая. Она отдала дань памяти погибшей фотожурналистке из Газы Фатиме Хасуне, которая стала героиней документальной ленты "Положи свою душу на руку и иди", премьера которой должна состояться в Каннах. Бинош отметила, что Хасуна должна была в этот вечер быть в зале Люмьер с другими кинематографистами, но погибла в ходе войны. "В противовес этой необъятной буре мы должны воспитывать мягкость, трансформировать наши видения, превращать их в доверие, заново открывать, исцелять, излечивать наше невежество и отпускать наши страхи, наш эгоизм, менять курс", – добавила она.

Накануне фестиваля более 350 мировых деятелей киноиндустрии опубликовали открытое письмо, осуждающее "молчание" по поводу последствий израильской военной кампании в секторе Газы. Среди подписавших письмо было несколько голливудских звезд, включая Ричарда Гира, Сьюзан Сарандон и Хавьера Бардема. В письме, опубликованном на сайте французской газеты Libération, говорилось: "Мы не можем молчать, пока в секторе Газы происходит геноцид". Письмо было посвящено памяти Хасуны. Ходят слухи, что авторы письма предлагали Бинош поставить под ним свою подпись, однако актриса этого не сделала.

С политическим посланием выступил в Каннах и Роберт Де Ниро, которому вручили "Золотую пальмовую ветвь" за заслуги перед кинематографом. Де Ниро заявил, что культурное сообщество должно противостоять "автократам и фашистам", и подчеркнул, что Америка сегодня борется за демократию и свободу. Он призвал к борьбе всеми способами, доступными кинематографическому сообществу. Леонардо ДиКаприо, представлявший Де Ниро на сцене, произнес прочувствованную речь о роли мэтра в своей жизни и в кино. "Спасибо, детка", – поблагодарил его Де Ниро.

И только Квентин Тарантино, которому поручили объявить об открытии фестиваля, после всех политизированных заявлений разрядил обстановку. Он вышел на сцену под стоячую овацию, прервал ее, театрально закричал в микрофон, что фестиваль объявляется открытым, бросил микрофон на сцену и удалился. В зале заметно потеплело.

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