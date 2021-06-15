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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи15 июня 2021 г., 08:15

Женщины-министры в новом правительстве Израиля. Фотогалерея

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Associated Press, Flash90

14 июня ультраортодоксальное издание "Бе-Хадрей Харедим", как и прочие израильские СМИ, опубликовало общий снимок членов нового правительства Израиля во время фотосессии с президентом. Однако в этой публикации лица всех женщин-министров были "смазаны".

Редакция NEWSru.co.il не планировала специальную публикацию о женщинах, вошедших в "правительство перемен". Но после появления заретушированной фотографии на страницах "Бе-Хадрей Харедим" мы сочли необходимым еще раз представить женщин-министров в 36-м правительстве Израиля.

1. Орна Барбивай ("Еш Атид") – министр экономики

2. Карин Эльхарар ("Еш Атид") – министр энергетики

3. Мерав Коэн ("Еш Атид") – министр социального равноправия

4. Айелет Шакед ("Ямина") – министр внутренних дел

5. Ифат Шаша-Битон ("Тиква Хадаша") – министр просвещения

6. Тамар Зандберг (МЕРЕЦ) – министр экологии и глава межминистерской комиссии по экологии

7. Мерав Михаэли ("Авода") – министр транспорта и безопасности на дорогах, а также член межминистерской комиссии по гендерному равноправию


8. Пнина Тамано-Шата ("Кахоль Лаван") – министр алии и интеграции

9. Орит Фаркаш-Коэн ("Кахоль Лаван") – министр науки

Всего в 36-м правительстве Израиля 27 министров, таким образом каждый третий министерский пост предоставлен женщине.

Для сравнения, в 35-м правительстве Израиля, которым руководил Биньямин Нетаниягу, было 35 министров, в их числе шесть женщин.

36-е правительство Израиля Орна Барбивай ("Еш Атид") – министр экономики Карин Эльхарар ("Еш Атид") – министр энергетики Мерав Коэн ("Еш Атид") – министр социального равноправия Айелет Шакед ("Ямина") – министр внутренних дел Ифат Шаша-Битон ("Тиква Хадаша") – министр просвещения
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