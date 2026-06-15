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Мир

Массированный российский удар по Украине, атакована Киево-Печерская лавра

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 15 июня 2026 г., 08:52 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 09:00
Массированный российский удар по Украине, атакована Киево-Печерская лавра
AP Photo/Evgeniy Maloletka

В ночь на 15 июня Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Были задействованы 70 ракет и 611 беспилотных летательных аппаратов. Основной удар был нанесен по Киеву, атаке подверглись также Харьков и Днепр. Погибли четыре человека, десятки пострадали.

В украинской столице была атакована одна из главных святынь православного христианства – Киево-Печерская лавра. Один из БПЛА ударил по крыше Успенского собора, нанеся храму повреждения. Было повреждено еще несколько зданий. На месте возник масштабный пожар, борьба с которым продолжается.

Наместник лавры епископ Авраамий сообщил, что древние иконы и другие святыни удалось спасти. "Благодаря слаженным действиям братии лавры, всех причастных, а также самоотверженному труду спасателей и пожарных подразделений удалось минимизировать угрозы для людей и сохранить святыни", – рассказал он.

"Атаковав одну из величайших святынь христианства, президент России Владимир Путин навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории. Виновные в этом преступлении должны понести наказание, а Россия проиграет войну", – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Удар был нанесен также по киевской киностудии имени Александра Довженко. "В результате попадания поврежден костюмный цех. Уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. В студии находилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды. Также повреждены другие корпуса и здания киностудии", – рассказала вице-премьер Татьяна Бережная.

Мир
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