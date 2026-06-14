Президенту США Дональду Трампу – 80. Фотогалерея

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14 июня исполнилось 80 лет Дональду Трампу – бизнесмену, телеведущему и политику, ставшему 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.

Дональд Джон Трамп родился в Куинсе, Нью-Йорк, в семье предпринимателя Фреда Трампа и Мэри Энн Маклауд Трамп, эмигрировавшей в США из Шотландии. Он был четвертым из пяти детей. Семья жила в районе Джамейка-Эстейтс, а бизнес отца был связан прежде всего со строительством и управлением жилой недвижимостью в Нью-Йорке.

В юности Трамп учился в New York Military Academy, затем поступил в Fordham University, а позднее перевелся в Wharton School при Пенсильванском университете, где получил степень бакалавра по экономике. Уже в конце 1960-х он начал работать в семейной компании, а в 1971 году фактически возглавил бизнес отца, позже переименованный в Trump Organization.

В 1970-1980-е годы Трамп стал одним из самых заметных нью-йоркских девелоперов. Его имя связывалось с проектами Trump Tower на Пятой авеню, отелем Grand Hyatt, казино и отелями в Атлантик-Сити, жилыми небоскребами, гольф-клубами и многочисленными лицензионными проектами. Одновременно он выстроил публичный образ богатого и агрессивного предпринимателя, для которого собственная фамилия стала главным брендом.

Бизнес-биография Трампа была не только историей успеха. Его компании несколько раз проходили через процедуры банкротства, прежде всего в сфере казино и гостиничного бизнеса. Критики указывали на долги, судебные иски, конфликты с подрядчиками и инвесторами; сторонники подчеркивали его способность сохранять личный бренд и политический вес даже после крупных финансовых неудач.

В массовой культуре Трамп стал особенно известен после запуска реалити-шоу "Кандидат" в 2004 году. Фраза "You're fired!" стала частью американской поп-культуры, а сам Трамп превратился из нью-йоркского бизнесмена в национальную телевизионную знаменитость. Этот опыт, как считают многие комментаторы, сыграл важную роль в его будущей политической карьере.

Политические амбиции Трамп демонстрировал задолго до президентской кампании 2016 года. Он менял партийную регистрацию, критиковал разные администрации и время от времени рассматривал возможность участия в выборах. Но настоящим политическим прорывом стала кампания 2015-2016 годов, построенная на лозунге Make America Great Again, жесткой миграционной риторике, критике глобализации, свободной торговли, политического истеблишмента и СМИ.

В 2016 году Трамп неожиданно для многих победил сначала на праймериз Республиканской партии, а затем на президентских выборах, обойдя кандидата демократов Хиллари Клинтон. Его первая администрация провела крупную налоговую реформу, назначила трех судей Верховного суда, ужесточила миграционную политику, вышла из ряда международных соглашений и сделала поддержку Израиля одним из центральных элементов ближневосточной политики.

При Трампе США признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли туда американское посольство, признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами, а также продвигали "Авраамовы соглашения" о нормализации отношений Израиля с рядом арабских стран. Для израильской правой политики этот период стал одним из наиболее благоприятных в отношениях с Вашингтоном.

Одновременно первая каденция Трампа сопровождалась постоянными скандалами, конфликтами с прессой, расследованием о российском вмешательстве в выборы 2016 года и двумя процедурами импичмента. Первый импичмент был связан с давлением на Украину, второй – с событиями 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия после его поражения на выборах 2020 года. В обоих случаях Сенат его оправдал.

После поражения Джо Байдену Трамп не признал выборы честными и продолжил утверждать, что победа у него была украдена. Эти заявления стали одной из центральных тем американской политики 2021-2024 годов. В тот же период против него велись уголовные и гражданские процессы. В 2024 году он стал первым бывшим президентом США, признанным виновным по уголовному делу, но это не остановило его политическое возвращение.

На выборах 2024 года Трамп снова стал кандидатом Республиканской партии и победил кандидата демократов Камалу Харрис, вернувшись в Белый дом в январе 2025 года. Он стал вторым президентом в истории США после Гровера Кливленда, избранным на два непоследовательных срока, а также самым возрастным человеком, избранным президентом США.

Вторая администрация Трампа с самого начала была гораздо жестче и идеологически собраннее первой. Ее ключевыми темами стали борьба с нелегальной миграцией, сокращение федеральной бюрократии, пересмотр торговых соглашений, давление на университеты и медиа, энергетическая политика, конфронтация с политическими противниками и попытка перестроить федеральную власть под более лояльную президенту модель.

Во внешней политике второй срок Трампа проходит на фоне войн и кризисов, включая противостояние с Ираном, войну Израиля против ХАМАСа и "Хизбаллы", давление на союзников по NATO и попытки добиться более выгодных для США условий в отношениях с Китаем, Россией и европейскими партнерами. Как и раньше, Трамп предпочитает персональную дипломатию, публичные ультиматумы и демонстративное использование экономического и военного давления.

В личной жизни Трамп трижды был женат. От первого брака с Иваной Трамп у него трое детей – Дональд-младший, Иванка и Эрик; от брака с Марлой Мейплз – дочь Тиффани; от третьего брака с Меланией Трамп – сын Бэррон. Его старшие дети много лет были связаны с бизнесом и политическими проектами отца, а Иванка Трамп и Джаред Кушнер занимали влиятельные позиции в период его первой администрации.

Дональд Трамп остается одной из самых противоречивых и влиятельных фигур современной американской истории. Для сторонников он – политик, сломавший власть вашингтонского истеблишмента, вернувший голос консервативной Америке и поставивший национальные интересы выше глобалистских правил. Для противников – популист, подорвавший доверие к демократическим институтам, усиливший раскол в обществе и превративший американскую политику в постоянный конфликт.