В Мехико состоялась презентация короны "Мисс Вселенная 2024"

13 ноября в Мехико в зале Mexico City Arena состоялась торжественная презентация короны победительницы международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", финал которого намечен на 16 ноября.

Корону широкой публике представили "Мисс Вселенная 2023" Шейнис Палакиос (из Никарагуа) и сооснователь "Мисс Вселенная", мексиканский бизнесмен Рауль Роча Канту.

Конкурс "Мисс Вселенная" проводится в 73-й раз.

Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году представляет 24-летняя Офир (Натали) Корсиа из Ришон ле-Циона, которая живет в последние годы в Лос-Анджелесе, где обучается актерскому мастерству.

В 2022-2023 годах Израиль воздерживался от участия в конкурсах "Мисс Вселенная" (участие в конкурсах "Мисс Мира" было прервано еще раньше). При этом конкурс "Мисс Вселенная 2021" проводился в Эйлате.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США.

Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" 1952 года – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвуют с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор.

Ранее Израиль чаще посылал победительницу национального конкурса красоты на конкурс "Мисс Мира". Вице-мисс Израиля, как правило, отправлялась на конкурс "Мисс Вселенная", однако впоследствии победительницы израильского национального конкурса отправлялись на Miss Universe.

В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей конкурса "Мисс Мира". На конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль тоже один раз праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор).

Известная голливудская актриса Галь Гадот в 2004-м году, победив на национальном конкурсе красоты, на "Мисс Вселенной" не попала в финальный ТОП-15. Что не помешало ей стать кинозвездой и одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире.