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Подготовка к Рождеству в Израиле и в мире. Фоторепортаж

Рождество
время публикации: 16 декабря 2024 г., 13:47 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 13:47

Фото: AP и Flash90

На Святой земле готовятся к празднованию Рождества. Вечером 15 декабря христианская община Яффо и муниципалитет Тель-Авива провели церемонию зажжения огней на 15-метровой Рождественской елке. Уже много лет елка устанавливается на площади Часов в Яффо. Каждый вечер, в 18:00, на елке будут зажигаться огни. В этом году она будет украшать площадь до 19 января.

На фоне прекращения огня на севере ожидаются Рожественские торжества в Нацерете (Назарете). Идет подготовка к Рождеству и в Иерусалиме.

Как будут отмечать Рождество в Бейт-Лехеме (Вифлееме), пока неясно. ЦАХАЛ продолжает регулярные антитеррористические операции в этом районе.

В большинстве других стран мира подготовка к Рождеству идет как обычно. Украшаются витрины, появляются праздничные ели на площадях. Даже в Украине, несмотря на продолжающуюся почти три года войну, готовятся к празднику.

Яффо
Киев, Украина
Яффо
Цюрих, Швейцария
Буэнос-Айрес, Аргентина
Мехико, Мексика
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