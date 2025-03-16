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Встреча на МКС: прибытие 10-й миссии Crew Dragon. Фоторепортаж

США
Россия
Космос
Япония
время публикации: 16 марта 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 15:34

Фото: NASA via APM

16 марта космический корабль Crew Dragon (10-я миссия, SpaceX) успешно пристыковался к Международной космической станции. На МКС прибыли астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс (США), астронавт JAXA Такуя Ониси (Япония) и космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков (РФ).

Вскоре произойдет смена экипажа: на Землю вернутся Ник Хейг, Барри "Бутч" Уилмор и Сунита Уильямс (США) и космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов (РФ).

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