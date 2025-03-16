Пурим-2025 в Израиле. Фоторепортаж

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13-14 марта евреи в этом году отпраздновали Пурим. Израильтяне дали волю фантазии, изобретая карнавальные наряды.

Несмотря на продолжающуюся войну – идет 523-й войны "Железные мечи", десятки заложников остаются в Газе – израильтяне не забывают про праздники. Нынешний Пурим относительно спокойный – уже несколько месяцев нет обстрелов ни с севера, ни из Газы, ни из Йемена.