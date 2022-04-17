Иерусалим:
15 - 30°
Тель-Авив:
13 - 30°
Эйлат:
21 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи17 апреля 2022 г., 18:11

AutoMotor 2022: 34-я выставка авто в Тель-Авиве. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Евгений Брестовицкий (Strana.co.il) и Александр Ханин

В воскресенье, 17 апреля, в выставочном центре "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве для посетителей открылась выставка AutoMotor 2022, которая в этом году празднует 34-летие. На нынешнем автосалоне представлены дорогие и престижные суперкары, редкие мотоциклы, новейшие технологии и аксессуары.

продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 21 апреля 2019
AutoMotor 2019: 31-я выставка авто в Тель-Авиве. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 26 марта 2018
AutoMotor 2018: юбилейная автомобильная выставка в Тель-Авиве. Фоторепортаж

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:11 AutoMotor 2022: 34-я выставка авто в Тель-Авиве. Фоторепортаж
12:02 Кровавый "русский мир": акция около посольства РФ в Тель-Авиве. Фоторепортаж
15:57 Евреи всего мира готовятся к Песаху. Фоторепортаж
13:00 Неделя моды в Тель-Авиве: на подиуме и в гримерке. Фоторепортаж
18:51 Они живые: домашние животные и дикие звери, спасенные во время войны в Украине. Фоторепортаж
15:36 Пальмовое воскресенье 2022 в Иерусалиме. Фоторепортаж
13:48 Работа саперов в зоне боевых действий на территории Украины. Фоторепортаж
16:59 Российская военная техника, оставшаяся в полях и лесах Украины. Фоторепортаж
13:45 Городок Буча Киевской области после освобождения. Фоторепортаж
18:28 Цветение сакуры, как главное волшебство японской весны. Фоторепортаж
Загрузка...