Кровавый "русский мир": акция около посольства РФ в Тель-Авиве. Фоторепортаж

Фото: Даниил Маштаков

13 апреля около посольства РФ в Тель-Авиве состоялась акция в поддержку народа Украины. В ней принимали участие израильтяне – выходцы из Украины и России.

Участники этой акции заявляли, что они хотели привлечь внимание к массовому убийству мирных граждан в Украине, показать последствия трагедии и напомнить, что "от крови мирных граждан никому не отмыться".