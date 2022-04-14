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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи14 апреля 2022 г., 12:02

Кровавый "русский мир": акция около посольства РФ в Тель-Авиве. Фоторепортаж

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Фото: Даниил Маштаков

13 апреля около посольства РФ в Тель-Авиве состоялась акция в поддержку народа Украины. В ней принимали участие израильтяне – выходцы из Украины и России.

Участники этой акции заявляли, что они хотели привлечь внимание к массовому убийству мирных граждан в Украине, показать последствия трагедии и напомнить, что "от крови мирных граждан никому не отмыться".

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