Пыльная пелена в Израиле. Фоторепортаж

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18 апреля Израиль накрыла пыль. Речь не идет о пыльной буре (сильного ветра нет). Но после вчерашнего хамсина резко повысилась влажность, и пыль, перенесенная ветром из пустыни Северной Африки, "закрыла солнце" для израильтян.

Минздрав Израиля выпустил предупреждение, порекомендовав снизить физическую активность на открытом воздухе.

Многие люди, выходя на улицы, снова стали надевать защитные маски. На пляжах Тель-Авива и других прибрежных городов заметно меньше отдыхающих, чем вчера.

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу-воскресенье ожидается понижение температуры, уровень запыленности существенно сократится.