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Апрельское наводнение в ОАЭ и Омане. Фоторепортаж

время публикации: 18 апреля 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 14:46

Фото: Associated Press

Необычно сильные ливни на этой неделе привели к затоплениям значительных территорий в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане. Погибли десятки людей.

Затопило магистральные трассы. Сотни транспортных средств были брошены владельцами, каждый спасался – как мог.

Особенно впечатляющими были распространявшиеся в соцсетях видеозаписи из аэропорта Дубая.

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