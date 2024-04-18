Апрельское наводнение в ОАЭ и Омане. Фоторепортаж
время публикации: 18 апреля 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 14:46
Фото: Associated Press
Необычно сильные ливни на этой неделе привели к затоплениям значительных территорий в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане. Погибли десятки людей.
Затопило магистральные трассы. Сотни транспортных средств были брошены владельцами, каждый спасался – как мог.
Особенно впечатляющими были распространявшиеся в соцсетях видеозаписи из аэропорта Дубая.
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