Апрельское наводнение в ОАЭ и Омане. Фоторепортаж

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Необычно сильные ливни на этой неделе привели к затоплениям значительных территорий в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане. Погибли десятки людей.

Затопило магистральные трассы. Сотни транспортных средств были брошены владельцами, каждый спасался – как мог.

Особенно впечатляющими были распространявшиеся в соцсетях видеозаписи из аэропорта Дубая.