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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи18 мая 2021 г., 16:08

Один дом в Ашдоде, одна ракета из Газы. Фоторепортаж

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Фото: Flash90 и Associated Press

Одна из 3500 ракет, выпущенных из сектора Газы в течение восьми дней вооруженного противостояния, попала в жилой дом в Ашдоде.

Это не была ни первая, ни последняя ракета, поразившая здание на территории Израиля за время проведения антитеррористической операции "Страж стен". Система ПРО "Железный купол" перехватывает около 90% ракет, летящих на жилые кварталы – не 100%.

Несмотря на близость к границе сектора Газы и постоянную угрозу ракетных обстрелов, в этом доме в Ашдоде, как и во многих других, нет защищенных комнат ("мамад"). Часто только такие квартиры могут позволить себе купить или снять новые репатрианты.

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