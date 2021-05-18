Один дом в Ашдоде, одна ракета из Газы. Фоторепортаж

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Одна из 3500 ракет, выпущенных из сектора Газы в течение восьми дней вооруженного противостояния, попала в жилой дом в Ашдоде.

Это не была ни первая, ни последняя ракета, поразившая здание на территории Израиля за время проведения антитеррористической операции "Страж стен". Система ПРО "Железный купол" перехватывает около 90% ракет, летящих на жилые кварталы – не 100%.

Несмотря на близость к границе сектора Газы и постоянную угрозу ракетных обстрелов, в этом доме в Ашдоде, как и во многих других, нет защищенных комнат ("мамад"). Часто только такие квартиры могут позволить себе купить или снять новые репатрианты.