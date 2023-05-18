День Иерусалима и Марш с флагами 2023 года. Фоторепортаж
Фото: Flash90, Associated Press
18-19 мая (28 ияра) в Израиле празднуют День Иерусалима, который был провозглашен в честь перехода под израильский контроль восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года. В ходе битвы за Старый город евреям впервые за две тысячи лет удалось установить контроль над священными местами – Храмовой горой и Стеной Плача. Этот день символизирует историческую связь еврейского народа с Иерусалимом.
В этот день традиционно в столице Израиля проводится Марш с флагами, в котором участвуют десятки тысяч израильтян. В последние годы проведение этого мероприятия сопровождалось беспорядками со стороны арабского населения, а иногда и терактами.
Для поддержания общественного порядка в День Иерусалима задействованы около 3000 полицейских и бойцов пограничной полиции.
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