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    Фоторепортажи

    День Иерусалима и Марш с флагами 2023 года. Фоторепортаж

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    Фото: Flash90, Associated Press

    18-19 мая (28 ияра) в Израиле празднуют День Иерусалима, который был провозглашен в честь перехода под израильский контроль восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года. В ходе битвы за Старый город евреям впервые за две тысячи лет удалось установить контроль над священными местами – Храмовой горой и Стеной Плача. Этот день символизирует историческую связь еврейского народа с Иерусалимом.

    В этот день традиционно в столице Израиля проводится Марш с флагами, в котором участвуют десятки тысяч израильтян. В последние годы проведение этого мероприятия сопровождалось беспорядками со стороны арабского населения, а иногда и терактами.

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    Для поддержания общественного порядка в День Иерусалима задействованы около 3000 полицейских и бойцов пограничной полиции.

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    День Иерусалима: в Старом городе евреи подрались с арабами
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    День Иерусалима: сотни израильтян, в том числе депутаты Кнессета, посетили Храмовую гору
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