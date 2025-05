Итоги песенного конкурса "Евровидение-2025": победила Австрия, Израиль на 2-м месте

В ночь на воскресенье, 18 мая, в Базеле (Швейцария) прошел финал международного песенного конкурса "Евровидение-2025". В финальной части конкурса были представлены музыкальные композиции 26 участников.

Победитель определялся по итогам голосования национальных профессиональных жюри (37 стран) и народного голосования.

Профессиональное жюри отдало победу Австрии – 258 баллов. На втором месте Швейцария – 214, на третьем Франция – 180. Израиль получил максимальные 12 очков только от Азербайджана и оказался на 14-15 месте.

Народное голосование больше всего дало Израилю – 297 баллов.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

(с учетом народного голосования)

Первое место – JJ, Австрия, 436 баллов.

Второе место – Юваль Рафаэль, Израиль, 357 баллов.

Третье место – Томми Кэш, Эстония, 356 баллов.

Для Израиля фактически повторилась прошлогодняя история, когда профессиональные жюри из разных стран давали в основном низкие оценки, но народное голосование позволило обойти очень многих конкурентов.

Россия четвертый год подряд была отстранена от участия в конкурсе из-за вторжения российских войск в Украину.

Песни победителей

Австрия

Кто: певец JJ (настоящее имя – Йоханнес Питч)

Что: песня "Wasted Love"

Как звучит: Йоханнес Питч, или JJ, – юноша с оперной выучкой, способный петь в сравнительно редком контратеноровом (то есть, проще говоря, – очень высоком) регистре. С одной стороны, это звучит необычно и даже захватывающе; с другой, – в вышеупомянутый регистр он в песне "Wasted Love" переходит буквально с места в карьер, да так в нём и остаётся. В результате композиции, задуманной как пронзительное размышление о неразделённой любви, несколько недостаёт эмоциональной динамики. Это обстоятельство, видимо, осознавали сами её авторы – поэтому вставили в финал ничем не мотивированный эпизод со скоростным техно-битом.

Интересный факт: JJ – наполовину филиппинец; наряду с европейскими языками он владеет тагальским, или тагалогом.

Ключевая строчка: "I"m an ocean of love / And you"re scared of water" ("Я океан любви, но ты боишься воды")

Посмотреть и послушать:

Израиль

Кто: певица Юваль Рафаэль

Что: песня "New Day Will Rise"

Как звучит: Стилистически "New Day Will Rise" в исполнении Юваль Рафаэль, пережившей резню на фестивале Nova 7 октября 2023 года, – прямая наследница прошлогодней израильской заявки на "Евровидение", "Hurricane" Эден Голан: это щемящая баллада, последовательно движущаяся к сокрушительной эмоциональной кульминации. Все элементы, отличавшие "Hurricane", тут, по ощущению, дополнительно усилены: больше гармонических модуляций, больше разных языков (французский вдобавок к английскому и ивриту), более яркий контраст между тихими и громкими секциями. "New Day Will Rise" – требовательная, даже рискованная композиция для непрофессионального исполнителя (отбор на "Евровидение-2025" – первый вокальный конкурс в жизни Рафаэль). Впрочем, чем сложнее был вызов – тем ярче переживается триумф.

Интересный факт: До "Евровидения" единственной опубликованной композицией в исполнении Юваль Рафаэль была кавер-версия песни "Hurt" Кристины Агилеры, выложенная на YouTube в далёком 2017 году.

Ключевая строчка: "מים רבים לא יכבו את האהבה ונהרות לא ישטפוה" ("Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее"; Песнь песней 8:7).

Посмотреть и послушать:

Эстония

Кто: певец Tommy Cash (настоящее имя – Томас Таммеметс)

Что: песня "Espresso Macchiato"

Как звучит: Три минуты иронической культурной апроприации от эстонского трикстера, в разные годы записывавшегося со всеми на свете – от Little Big до Charli XCX. Фрик-выходы типа композиции "Espresso Macchiato", в которой Томми Кэш всю дорогу произносит малоосмысленные фразы на пиджин-итальянском (а также пиджин-английском), сопровождая их нелепыми телодвижениями, – важная статья культурного экспорта "Евровидения"; нередко именно такие произведения оставляют о себе самую долгую память. Правда, в этом году с ними как-то негусто, так что эстонский певец и рэпер отдувается "за себя и за того парня". Но делает он это с огоньком – под аккомпанемент примитивного, но эффективного микса из европопа и неосвинга.

Интересный факт: Нелепые "мемные" телодвижения – атрибут официального видео на песню "Espresso Macchiato", однако у композиции есть и альтернативный клип, в котором Томми Кэш, наоборот, три минуты просто сидит за столом и пьёт кофе. Это – парафраз видеоработы классика поп-арта, американского художника Энди Уорхола, в которой тот долго и подробно ел гамбургер.

Ключевая строчка: "No stresso, no stresso / No need to be depresso" ("Но стрессо, но стрессо, не нужно быть депрессо")

Посмотреть и послушать: