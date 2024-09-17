"День взорванных пейджеров" в Ливане. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

По меньшей мере девять человек погибли и почти 3000 получили ранения в результате взрывов пейджеров у активистов "Хизбаллы", находившихся в различных населенных пунктах Ливана, а также в Сирии. Террористическая группировка и ливанские власти возложила ответственность на Израиль, представители еврейского государства воздерживаются от комментариев.

Ливанские больницы переполнены. Около 200 пострадавших находится в критическом состоянии. Среди получивших ранения - посол Исламской республики Иран в Ливане Моджтаба Амани. По сведениям агентства Тасним, близкого к Корпусу стражей Исламской революции, он был ранен в результате взрыва пейджера телохранителя.