Многотысячный марш солидарности с Израилем в центре Нью-Йорка. Фоторепортаж

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Около 70000 человек приняли участие в прошедшем по Пятой авеню Нью-Йорка марше солидарности с Израилем. Участники призывали к освобождению заложников, похищенных террористами ХАМАСа 7 октября 2023 года.

В мероприятии приняли участие и политические деятели: губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул, ее предшественник Эндрю Куомо, считающийся ведущим кандидатом на пост мэра города, сенатор Чак Шумер, конгрессмены.

Участвовали в параде и освобожденные заложники Андрей Козлов, Элия Коэн, Дорон Штейнбрехер, Илана Грицевски, Кит и Авива Сигал, а также близкие похищенных, в том числе, Руби Хен, отец гражданина Израиля и США Итая Хена, который был убит в "черную субботу", а тело его похищено террористами.

"Я очень благодарен вам за поддержку. Пожалуйста, продолжайте борьбу за возвращение всех заложников. Необходимо вернуть их, вернуть срочно. Мы должны вернуть всех 58 заложников – немедленно", – заявил, выступая перед участниками манифестации Кит Сигал.