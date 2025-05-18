Красная дорожка 78-го Каннского фестиваля. Фоторепортаж
время публикации: 18 мая 2025 г., 16:23 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 16:23
Фото: Associated Press
Продолжается 78-й Каннский международный кинофестиваль. К нему привлечено внимание всех мировых СМИ.
Особая тема – красная дорожка фестиваля, где кинозвезды из Америки, Европы и Азии конкурируют в изысканности нарядов.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 16 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 14 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 14 мая 2025