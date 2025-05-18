Красная дорожка 78-го Каннского фестиваля. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Продолжается 78-й Каннский международный кинофестиваль. К нему привлечено внимание всех мировых СМИ.

Особая тема – красная дорожка фестиваля, где кинозвезды из Америки, Европы и Азии конкурируют в изысканности нарядов.