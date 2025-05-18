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Красная дорожка 78-го Каннского фестиваля. Фоторепортаж

Кинофестиваль
Франция
время публикации: 18 мая 2025 г., 16:23 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 16:23

Фото: Associated Press

Продолжается 78-й Каннский международный кинофестиваль. К нему привлечено внимание всех мировых СМИ.

Особая тема – красная дорожка фестиваля, где кинозвезды из Америки, Европы и Азии конкурируют в изысканности нарядов.

Слева направо: Бруно Дрейфюрст, режиссер Ричард Линклейтер, Паоло Лука-Ноэ, Зои Дойч, Гийом Марбек и Джоди Рут-Форес
Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс
Джулия Салеми
Обри Дюллин (слева), Зои Дойч и Гийом Марбек
Анджелина Джоли
Даниэлла Пик и Квентин Тарантино
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