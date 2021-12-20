Буря "Кармель" накрыла Израиль. Фоторепортаж
Фото: Associated Press, Flash90, МАДА
20 декабря Израиль переживает зимнюю бурю, сопровождающуюся штормом, сильным ветром, сильной запыленностью в пустыне Арава и Негеве, дождями и снегопадом на Хермоне.
К вечеру понедельника зимний шторм "Кармель" начал набирать силу. Поступают сообщения о наводнениях, поваленных деревьях и авариях, ставших результатом низкой видимости.
Поступают сообщения о поваленных деревьях и придорожных конструкциях. Кажется только кайтеры радуются приходу зимней бури "Кармель".
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 декабря 2021
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 декабря 2021
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 декабря 2021
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