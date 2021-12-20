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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи20 декабря 2021 г., 18:02

Буря "Кармель" накрыла Израиль. Фоторепортаж

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Фото: Associated Press, Flash90, МАДА

20 декабря Израиль переживает зимнюю бурю, сопровождающуюся штормом, сильным ветром, сильной запыленностью в пустыне Арава и Негеве, дождями и снегопадом на Хермоне.

К вечеру понедельника зимний шторм "Кармель" начал набирать силу. Поступают сообщения о наводнениях, поваленных деревьях и авариях, ставших результатом низкой видимости.

Поступают сообщения о поваленных деревьях и придорожных конструкциях. Кажется только кайтеры радуются приходу зимней бури "Кармель".

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