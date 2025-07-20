Супермодели Жизель Бюндхен – 45. Фотогалерея

Фото: Associated Press

20 июля исполнилось 45 лет знаменитой бразильской супермодели Жизель Бюндхен, долгое время считавшейся одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.

Она родилась в небольшом городке Трес де Майо, на юге Бразилии, в семье выходцев из Германии. У нее – пять сестер, вместе с двумя из них Жизель попала в модельный бизнес, когда ей было всего 13 лет. За последующие десятилетия она заработала на подиуме и фотосессиях сотни миллионов долларов, возглавив рейтинг самых богатых и самых высокооплачиваемых моделей мира и став секс-символом Бразилии. При этом Бюндхен является послом доброй воли ООН с "окладом" 1 доллар в год.

К личной жизни Жизель Бюндхен всегда было привлечено особое внимание СМИ. В 2000-2005 годах у нее был роман с голливудским актером Леонардо ДиКаприо (после разрыва "девушкой Лео" до весны 2011-го была израильтянка Бар Рафаэли). В феврале 2009-го Жизель вышла замуж за футболиста Тома Брэди, с которым до того встречалась в течение двух лет. У них родились сын и дочь. В 2022 году они развелись. Следующим партнером Жизель стал Хоаким Валенте, у них родился ребенок.

Весной 2015 года Жизель Бюндхен объявила о завершении карьеры на подиуме. Ее последним выступлением было шоу бренда Colcci, в рамках Недели высокой моды в Сан-Паулу. При этом Жизель продолжает сниматься в фотосессиях, в том числе для рекламы. 5 августа 2016-го она выступала на открытии Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

В 2024 году сайт Models.com удостоил ее "Награды за заслуги всей жизни". И она по-прежнему одна из самых популярных моделей в соцсетях.