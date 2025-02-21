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Израиль

СМИ: по делу о подрыве автобусов задержаны подозреваемые. Суд запретил публикации

Транспорт
Суд
ШАБАК
время публикации: 21 февраля 2025 г., 11:42 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 11:48
СМИ: по делу о подрыве автобусов задержаны подозреваемые. Суд запретил публикации
Chaim Goldberg/Flash90

Израильские средства массовой информации сообщают, что сотрудники Общей службы безопасности (ШАБАК) задержали троих подозреваемых в том, что они привезли террористов в Гуш-Дан. Некоторые из задержанных – евреи-израильтяне. Все они доставлены на допрос.

Суд запретил публикацию каких-либо подробностей расследования взрывов в пассажирских автобусах в Бат-Яме и в Холоне, совершенных 20 февраля.

Напомним, вечером 20 февраля 2025 года взрывы в автобусах произошли на двух стоянках в Бат-Яме и в Холоне. Два взрывных устройства обнаружены в автобусах на въезде в Холон и Тель-Авив. На невзорвавшихся устройствах обнаружена надпись на арабском и иврите: "Месть за Туль-Карем".

Израиль
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