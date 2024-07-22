Очередная вынужденная эвакуация из Хан-Юниса. Фоторепортаж

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В понедельник, 22 июля, силы ЦАХАЛа вошли в восточную часть Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Ввод наземных сил начался после ударов ВВС и артиллерии ЦАХАЛа по целям в Хан-Юнисе. В операции задействованы бронетанковые подразделения.

Тысячи жителей Хан-Юниса поспешили в относительно безопасную гуманитарную зону – Аль-Мауаси, к западу от Хан-Юниса.

Несколько месяцев назад силы 98-й дивизии были выведены из Хан-Юниса после завершения операции в этом городе. Многие жители вернулись. Но вместе с ними вернулись и вооруженные террористы. Было принято решение осуществить повторную "зачистку" Хан-Юниса.