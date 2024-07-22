x
22 июля 2024
|
последняя новость: 16:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 июля 2024
|
22 июля 2024
|
последняя новость: 16:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Очередная вынужденная эвакуация из Хан-Юниса. Фоторепортаж

время публикации: 22 июля 2024 г., 16:00 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 16:00

Фото: AP Photo/Abdel Kareem Hana

В понедельник, 22 июля, силы ЦАХАЛа вошли в восточную часть Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Ввод наземных сил начался после ударов ВВС и артиллерии ЦАХАЛа по целям в Хан-Юнисе. В операции задействованы бронетанковые подразделения.

Тысячи жителей Хан-Юниса поспешили в относительно безопасную гуманитарную зону – Аль-Мауаси, к западу от Хан-Юниса.

Несколько месяцев назад силы 98-й дивизии были выведены из Хан-Юниса после завершения операции в этом городе. Многие жители вернулись. Но вместе с ними вернулись и вооруженные террористы. Было принято решение осуществить повторную "зачистку" Хан-Юниса.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июля 2024

Начался новый этап наземной операции в Хан-Юнисе