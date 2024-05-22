Похороны Раиси. Фоторепортаж из Тегерана

Фото: Associated Press, офис верховного лидера Ирана

Сотни тысяч иранцев участвуют в траурной церемонии прощания с президентом Эбрагимом Раиси, погибшим 19 мая в результате крушения вертолета.

На церемонии присутствовали верховный лидер Ирана Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники и военачальники.

19 мая 2024 года вертолет Bell-212, на котором находился президент Ирана и другие высокопоставленные лица, врезался в гору около деревни Тавиль, в 30 км от границы с Азербайджаном, и полностью сгорел. Погибли президент Ирана Эбрагим Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал "Корпуса стражей исламской революции" Мехди Мусави, первый пилот полковник Сайэд Тахер Мостафави, второй пилот полковник Мохсен Дарьянуш и техник майор Бехруз Гади. Расследование обстоятельств авиакатастрофы продолжается.