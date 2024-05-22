Глава администрации президента Ирана: погода была летной, один из пассажиров был жив после крушения

Глава администрации президента Ирана Голам-Хосейн Эсмаили, который летел в одном из вертолетов, сопровождавших 19 мая президента Эбрагима Раиси, заявил, что погода на момент авиакатастрофы была летной. Его слова публикует агентство IRNA.

"Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета", – рассказал Эсмаили.

По словам чиновника, экипаж вертолета, в котором он находился, заметил пропажу президентского борта спустя примерно 30 секунд после того, как его пилот скомандовал остальным экипажам набрать высоту, чтобы приподняться над облаками. После этого экипаж отправился на поиски пропавшего вертолета и начались попытки выйти с ним на связь, передает РИА Новости.

Вскоре удалось дозвониться до находившегося на борту вместе с Раиси имамом города Тебриз Мохаммадом Али Але Хашемом. С его слов стало ясно, что президентский вертолет разбился. По словам Эсмаили, имам говорил: "Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло, я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один". С ним поддерживали связь еще нескольких часов до его смерти.

19 мая 2024 года вертолет Bell-212, на котором находился президент Ирана и другие высокопоставленные лица, врезался в гору около деревни Тавиль, в 30 км от границы с Азербайджаном, и полностью сгорел. Погибли президент Ирана Эбрагим Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал "Корпуса стражей исламской революции" Мехди Мусави, первый пилот полковник Сайэд Тахер Мостафави, второй пилот полковник Мохсен Дарьянуш и техник майор Бехруз Гади.

Расследование обстоятельств авиакатастрофы продолжается.

Отметим, что президент Ирана и сопровождавшие его лица летели на вертолете Bell-212 американского производства, выпущенном около 30 лет назад. Вертолеты американского производства в Иране американцы уже давно не обслуживают – в связи с санкциями.