Больница РАМБАМ из-за обстрелов эвакуирована под землю. Фоторепортаж

Фото: Chaim Goldberg/Flash90

В воскресенье, 22 сентября, после массированного ракетного обстрела севера Израиля, включая район Хайфы и Галилею, было принято решение об эвакуации оборудования, персонала и пациентов больниц в защищенные пространства и бомбоубежища.

После консультаций с генеральным директором министерства здравоохранения и Управлением тыла, руководство хайфской больницы РАМБАМ приняло решение перевести пациентов и персонал в переоборудованные под больничные помещения этажи подземной парковки, защищенной от ракетных обстрелов. Плановая деятельность в больнице отменена, однако срочные операции будут проводиться.