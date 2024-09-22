Больница РАМБАМ из-за обстрелов эвакуирована под землю. Фоторепортаж
время публикации: 22 сентября 2024 г., 15:56 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 15:56
Фото: Chaim Goldberg/Flash90
В воскресенье, 22 сентября, после массированного ракетного обстрела севера Израиля, включая район Хайфы и Галилею, было принято решение об эвакуации оборудования, персонала и пациентов больниц в защищенные пространства и бомбоубежища.
После консультаций с генеральным директором министерства здравоохранения и Управлением тыла, руководство хайфской больницы РАМБАМ приняло решение перевести пациентов и персонал в переоборудованные под больничные помещения этажи подземной парковки, защищенной от ракетных обстрелов. Плановая деятельность в больнице отменена, однако срочные операции будут проводиться.