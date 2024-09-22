В связи с эскалацией больницы севера страны переведены в бомбоубежища

Министерство здравоохранения сообщает, что в связи с эскалацией обстановки на севере Израиля больницы "Кармель", "Бней-Цион", "Зив", "Нагария", "А-Эмек", "Пория", Итальянская и Английская больницы будут работать в защищенных пространствах и бомбоубежищах.

После консультаций с генеральным директором министерства здравоохранения и Управлением тыла, руководство больницы РАМБАМ приняло решение перевести пациентов и персонал в переоборудованные под больничные помещения этажи подземной парковки, защищенной от ракетных обстрелов.

Плановая деятельность в больнице отменена, однако срочные операции будут проводиться.

Пациентов всех больниц севера Израиля просят уточнять в больнице по телефону, состоится ли назначенный им прием.