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205-я бригада разрушает инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана. Фоторепортаж

время публикации: 23 октября 2024 г., 11:48 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 11:48

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 205-й резервной бригады "Эгроф а-Барзель" (146-я дивизия) действуют на юге Ливана. За последние несколько дней ими были обнаружены и разрушены десятки туннелей и объектов инфраструктуры террора, найдены и уничтожены склады оружия и боеприпасов "Хизбаллы". Один такой склад, на котором хранились противотанковые ракеты "Корнет" российского производства, был найден в мечети в центре жилого квартала.

Ранее бойцы 205-й бригады действовали в секторе Газы и около границы с Ливаном.

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