205-я бригада разрушает инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана. Фоторепортаж

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 205-й резервной бригады "Эгроф а-Барзель" (146-я дивизия) действуют на юге Ливана. За последние несколько дней ими были обнаружены и разрушены десятки туннелей и объектов инфраструктуры террора, найдены и уничтожены склады оружия и боеприпасов "Хизбаллы". Один такой склад, на котором хранились противотанковые ракеты "Корнет" российского производства, был найден в мечети в центре жилого квартала.

Ранее бойцы 205-й бригады действовали в секторе Газы и около границы с Ливаном.