Супермодели Изабель Гулар – 40. Фотогалерея

Фото: Associated Press

23 октября исполнилось 40 лет бразильской супермодели Изабель Гулар, одной из первых "ангелов" агентства Victoria's Secret.

Мария Изабель Гулар Дораду родилась в Сан-Карлусе, в многодетной семье. У нее итальянские и бразильские корни. В 14 лет переехала в Сан-Паулу, где начала работать моделью. Участвовала в показах Oscar de la Renta, Valentino, Dolce and Gabbana, Chanel, Michael Kors, Ralph Lauren и Stella McCartney. Снималась для обложек таких журналов, как GQ, Vogue, L'Officiel, Marie Claire и Esquire.

Первое ее появление на знаменитом Victoria's Secret Fashion Show состоялось в 2005 году. С 2006 года она была в составе "ангелов" Victoria's Secret.

Обручена с немецким футболистом Кевином Траппом, который младше ее на шесть лет.