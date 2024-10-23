x
23 октября 2024
|
последняя новость: 23:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2024
|
23 октября 2024
|
последняя новость: 23:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Супермодели Изабель Гулар – 40. Фотогалерея

время публикации: 23 октября 2024 г., 08:00 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 08:01

Фото: Associated Press

23 октября исполнилось 40 лет бразильской супермодели Изабель Гулар, одной из первых "ангелов" агентства Victoria's Secret.

Мария Изабель Гулар Дораду родилась в Сан-Карлусе, в многодетной семье. У нее итальянские и бразильские корни. В 14 лет переехала в Сан-Паулу, где начала работать моделью. Участвовала в показах Oscar de la Renta, Valentino, Dolce and Gabbana, Chanel, Michael Kors, Ralph Lauren и Stella McCartney. Снималась для обложек таких журналов, как GQ, Vogue, L'Officiel, Marie Claire и Esquire.

Первое ее появление на знаменитом Victoria's Secret Fashion Show состоялось в 2005 году. С 2006 года она была в составе "ангелов" Victoria's Secret.

Обручена с немецким футболистом Кевином Траппом, который младше ее на шесть лет.

2018 год
2011 год
2013 год
2015 год
2019 год
2024 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 05 сентября 2024

Красная дорожка Венецианского кинофестиваля: Леди Гага, Альмодовар и другие звезды. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 02 мая 2023

ТОП-100 "самых горячих" женщин мира журнала Maxim: Эшли Грэм и другие